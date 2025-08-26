Geleceğin mesleklerine büyük talep

Bu sene tercihte bulunan 1 milyon 412 bin 734 adaydan toplam 785 bin 186'sı bir yükseköğrenim kurumuna yerleşme hakkı kazandı. Tercih sonuçlarına göre en çok, istihdam oranı yüksek yapay zekâ, dijital teknolojiler ve bilişim alanlarının tercih edildiği görüldü. Bu yıl ilk kez açılan ve hem bugünün hem de geleceğin iş gücü piyasasında kritik rol oynayacak 100'ün üzerinde üniversitede yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik ve dijital teknolojiler temelli lisans ve önlisans programlarına ilgi yoğun oldu.

YÜZDE YÜZ DOLDU

Yeşil dönüşüm odaklı enerji verimliliği, karbon yönetimi, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik gibi alanlara yönelik programlar; tarımda dijital teknolojiler, hassas tarım ve tarımsal robotlara yönelik programlar; sağlıkta dijital altyapı, uzaktan sağlık hizmetleri ve tıbbi veri işleme gibi alanlara odaklanan programlar bu yıl ilk kez adayların tercihine sunulmuştu. Programların tamamı, 2025 YKS'de devlet üniversitelerinde yüzde 100 doluluğa ulaştı. Son sınıf düzeyinde tercih yapan 394 bin 450 adaydan 234 bin 411'i bir yükseköğretim programına yerleşti. Bu adayların 133 bin 700'ü lisans, 87 bin 740'ı önlisans, 12 bin 971'i AÖF programlarında öğrenim görme hakkı kazandı. Önceki yıllarda bir programa yerleşememiş ve bu yıl tercih hakkı kazanan 727 bin 693 adaydan 391 bin 517'si bu yıl bir yükseköğretim programına yerleşti.