Geleceğin mühendisleri El Cezeri’nin yolunda

Mardin, bu kez tarih ve kültürü ile değil, geleceğin teknolojisini yazan gençlerin geliştirdiği otonom araçların yarışı ile gündeme geldi. TEKNOFEST Güneydoğu vizyonu doğrultusunda ASELSAN yürütücülüğü ve Mardin Valiliği'nin ev sahipliğinde kapılarını açan İnsansız Kara Aracı Yarışması, Artuklu Fuar Alanı'nı tam anlamıyla bir teknoloji üssüne çevirdi. 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen dev organizasyonda, 500'ü aşkın başvuru arasından sıyrılarak finale adını yazdıran 30 takımdan 410 genç mühendis adayı şampiyonluk için sahaya indi.

ÇITA EN ÜSTTE

Pistte son hazırlıklarını tamamlayan gençlerin heyecanı ve geliştirdikleri mühendislik çözümleri göz dolduruyor: Aslan'ın İzinde Dev Proje (Kocaeli): Takım kaptanı Volkan Efes Ateş ve ekibi, ASELSAN'ın yerli insansız kara aracı "Aslan"dan ilham alarak geliştirdikleri 450 kilogramlık paletli tankla dikkatleri üzerine çekti. 500 Nm tork üreten araç, zorlu saha şartlarına meydan okuyor. 500 Takım Arasından Zirveye (Tokat): Eleme süreçlerini başarıyla tamamlayıp son 30'a kalmanın gururunu yaşayan Necmettin Sait Öztürk, mekanik ve yazılımı tamamen kendilerine ait araçla hedeflerinin doğrudan birincilik olduğunu vurguladı. Arama-Kurtarma ve Savunma Odaklı (İstanbul): Takım kaptanı Ömer Demirel, tasarladıkları prototipi TEKNOFEST sonrasında da geliştirerek savunma sanayii ile afet arama-kurtarma süreçlerinde aktif kullanılabilecek bir platforma dönüştürmeyi hedefliyor.

EL CEZERİ KİMDİR

El Cezeri, 12. ve 13. yüzyıllarda yaşamış, mekanik ve otomasyon alanında öncü kabul edilen Müslüman bir mühendis ve mucittir. Artuklu Sarayı'nda görev yapan Cezeri; su pompaları, saatler, otomatik makineler ve çeşitli mekanik düzenekler tasarladı. 1206 yılında tamamladığı "Kitabü'l-Hiyel" adlı eserinde icatlarını ayrıntılı çizimlerle anlattı. El Cezeri, robotik tarihinin en önemli isimlerinden biri kabul edilir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör