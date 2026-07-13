Geleceğin pilotları disiplinle yetişiyor

Geleceğin hava gücünü oluşturacak subay adayları, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu'nda akademik bilgiyle teknolojik uygulamayı bir araya getiren yoğun bir eğitim sürecinden geçerek yetişiyor. Yeşilköy'de bulunan MSÜ Hava Harp Okulu'ndaki harbiyeliler, teorik eğitimin yanı sıra laboratuvarlar, simülasyon sistemleri ve araştırma-geliştirme faaliyetleriyle mesleki bilgi ve becerilerini geliştiriyor. Okul bünyesindeki TEKNOFEST Laboratuvarı'nda öğrenciler, insansız hava araçları, elektronik harp sistemleri ve özgün yazılım algoritmaları üzerine çalışmalar yürütüyor.

Aviyonik Sistemler Laboratuvarı'nda hava araçlarında kullanılan uçuş kontrol, haberleşme, navigasyon, sensör ve veri iletişim sistemleri inceleniyor. Öğrenciler, gerçek sistemler ve simülasyon ortamları üzerinde çalışarak aviyonik alt sistemlerin çalışma prensiplerini uygulamalı olarak öğreniyor. Uçak Elemanları Laboratuvarı'nda hava araçlarının yapısal bileşenleri ve temel sistemleri tanıtılıyor. Elektronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şeyda Nur Arslan, Hava Harp Okulu'nda eğitim görmeyi her zaman çok istediğini söyledi. Arslan, "Akademik olarak bu okul gerçekten birçok üniversiteye denk, hatta belki daha üst seviyede bir eğitim veriyor. Sadece mühendislik eğitimi değil, aynı zamanda askeri temel bilimler eğitimi de görüyoruz" dedi.