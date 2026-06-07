Geleneksel motifler tasarımla buluşuyor

Almanya
'nın başkenti Berlin
'de faaliyet gösteren Türk kadın girişimci Serap Gökçay, dekorasyon tutkusunu, kültürleri tasarımla buluşturarak uluslararası bir başarı hikayesine dönüştürdü. Almanya genelinde sektörün öncü markalarından Sera Event'in kurucusu Serap Gökçay, yaptığı değerlendirmede, girişimcilik yolculuğuna İstanbul'da açtığı etkinlik salonuyla başladığını, Türkiye'deki 6 yıllık deneyiminin ardından Kovid-19 salgını döneminde girişimini Berlin'e taşıyarak modern "davet evi" konseptini hayata geçirdiğini söyledi. Gökçay, Berlin'deki geleneksel düğün salonu kalıplarını aştıklarını vurguladı.