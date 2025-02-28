Geleneksel ortaoyunu Ramazan ayında Burdurlularla buluşuyor

MAKÜ Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, geleneksel kültürel mirasımızı yaşatmak adına önemli bir projeye imza atıyor. Ramazan ayı boyunca Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları Taş Oda Konağı'nda geleneksel gösteri sanatları sahnelenecek. Karagöz-Hacivat oyunları, köy seyirlik oyunları ve meddah gösterileri gibi unutulmaya yüz tutmuş gelenekler, yeniden izleyiciyle buluşacak. İftar yemeklerini Taş Oda Gastronomi Mutfağı'nda yiyen misafirler, ardından konakta düzenlenecek etkinlikleri izleme fırsatı bulacak.

Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Acar, yapılacak olan ortaoyunu ve diğer etkinlikler hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Acar, Burdur Taş Oda Konağı'nın bu yıl 'Yaşayan Miras Müzesi'ne dönüştürüldüğünü belirterek; "Konağın çeşitli odaları farklı temalarla düzenlenerek, halk hekimliği odası, müzik odası, gelin odası ve halk mutfağı gibi bölümler oluşturuldu. Ayrıca büyük salon ise geleneksel gösteri sanatlarının sergilendiği bir alan haline getirildi. Daha önce konakta, üniversitenin gastronomi mutfağı projesi kapsamında Burdur mutfağına ait yemekler misafirlere sunulurken, artık geleneksel gösteri sanatları da izlenebilecek.

Ramazan ayı boyunca Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları Taş Oda Konağı'nda geleneksel gösteri sanatları sahnelenecek. Karagöz-Hacivat oyunları, köy seyirlik oyunları ve meddah gösterileri gibi unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yeniden yaşatmaya çalışacak tüm Burdur halkının seyrine sunacağız" dedi.Dr. Öğr. Üyesi Acar, Burdurlu vatandaşları ve Burdur'a gelen misafirleri bu kültürel etkinliklere davet ederek, "Tüm aile bireyleri ve sevdikleriyle birlikte eski geleneklerimizi yeniden hatırlayabilirler" ifadelerini kullandı.