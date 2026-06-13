Gelibolu yakınlarında feci kaza: Genç mühendis hayatını kaybetti

Seyir halindeki otomobil, LNG yüklü tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Özgür Konak ile E.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Y.İ. ve E.A. ise ilk müdahalelerinin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden genç mühendis Özgür Konak'ın vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Konak'ın ölüm haberi memleketinde ve eğitim çevresinde büyük üzüntüyle karşılandı. LNG yüklü tankerin de karıştığı kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.