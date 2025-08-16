Haberler Yaşam Haberleri Gelibolu'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Giriş Tarihi: 16.8.2025 18:19 Son Güncelleme: 16.8.2025 18:19

Gelibolu'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor.

AJANSLAR
Gelibolu’da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyleri mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı.

12 UÇAK İLE 9 HELİKOPTER ÇALIŞMALARA KATILDI

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 12 uçak, 9 helikopter, karadan ise 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile müdahale ediliyor.

"ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Çanakkale Valiliğinin yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını havadan ve karadan aralıksız sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gelibolu'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz