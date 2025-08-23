Haberler Yaşam Haberleri Gelibolu’daki orman yangını gece yarısı büyük ölçüde kontrol altına alındı
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde dün öğleden sonra başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda gece yarısı büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk etapta havadan yapılan müdahaleler, havanın kararmasıyla birlikte yerini karadan yürütülen yoğun çalışmalara bıraktı.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK"

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden yangına dair yaptığı açıklamada "Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Tamamen kontrol altına almak için ise mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

