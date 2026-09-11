Gelibolu’daki skandalda çarpıcı gelişme: Otel işletmecisi hakkında karar verildi!

Olay, 7 Eylül'de Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerindeki bir otelde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Gelibolu ilçesinde iki tane akaryakıt istasyonu sahibi Ş.T. (69), iddiaya göre otel odasında 15 yaşında 2 çocukla ihbar üzerine yakalandı. İş adamı Ş.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Otel, Gelibolu Belediyesi tarafından ruhsatı iptal edilerek, süresiz olarak mühürlendi.