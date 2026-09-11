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Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:54

Gelibolu'daki skandalda çarpıcı gelişme: Otel işletmecisi hakkında karar verildi!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde skandal bir olaya imza atıldı. İş adamı Ş.T., iddiaya göre 2 erkek çocukla otel odasında uygunsuz halde bulundu. Kan donduran olaya ilişkin iş adamı gözaltına alınmıştı. Otelin işletmecisi hakkında karar verildi. İşte detaylar...

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İHA Yaşam
Gelibolu’daki skandalda çarpıcı gelişme: Otel işletmecisi hakkında karar verildi!
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Olay, 7 Eylül'de Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerindeki bir otelde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Gelibolu ilçesinde iki tane akaryakıt istasyonu sahibi Ş.T. (69), iddiaya göre otel odasında 15 yaşında 2 çocukla ihbar üzerine yakalandı. İş adamı Ş.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Otel, Gelibolu Belediyesi tarafından ruhsatı iptal edilerek, süresiz olarak mühürlendi.

OTEL İŞLETMECİSİ TUTUKLANDI

Skandal olayın ardından hakkında 'resmi belgede sahtecilik', 'suçu bildirmeme' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından yardım eden sıfatıyla soruşturma başlatılan otelin işletmecisi M.P. gözaltına alındı. M.P. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#GELİBOLU #ÇANAKKALE

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Gelibolu'daki skandalda çarpıcı gelişme: Otel işletmecisi hakkında karar verildi!
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