Gelibolu–Eceabat arası 25 dakikaya düştü

Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl anma gününde geçtiğimiz yıl tarihi bir açılış gerçekleştirildi. Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlene törenle hizmete açıldı. Gelibolu- Eceabat bölünmüş yol projesi, bölgenin ulaşım altyapısı standartlarını daha da yükseltti. Çanakkale'nin Avrupa Yakası'nda tarihi yarımadaya ulaşımı kolaylaştıracak 47.5 kilometrelik projenin 32 kilometresini 2023'te hizmete açıldı. Hizmete açılan yol ile ulaşım süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. Bu yol sayesinde vakitten ve akaryakıttan yılda 161 milyon lira tasarruf elde edildi.Hizmete açılan yolda tek tüplü inşa edilen 2 bin 560 metrekarelik T-1 Tüneli, 644 metrekarelik T-1A Tüneli, bin 355 metrekarelik T-2 Tüneli ve 792 metrekarelik T-3 Tüneli olmak üzere toplam 5 bin 351 metre uzunluğunda 4 adet tünel yer alıyor. Proje ile daha önce tek yol olarak hizmet veren yolun bölünmüş yol haline getirilerek, ulaşım standardının yükseltilmesi sağlandı. Havsa– Uzunköprü–Keşan– Gelibolu–Eceabat– Çanakkale koridorunun tamamlanması amaçlandı.Gelibolu-Eceabat Yolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ve bünyesinde her biri ayrı bir kahramanlık örneğini yansıtan çok sayıda şehitlik, anıt, yazıt, siper bulunan, Türkiye'nin milli benliğini dünya kamuoyuna tanıtımı açısından önem arz eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağlandı. Proje kapsamında inşa edilen tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusu da korundu. Proje ile mevcut güzergâhta 900 metrelik kısalma sağlandı. Seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düşünce Gelibolu-Eceabat Yolu ile zamandan 126 milyon TL, akaryakıttan 35 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 161 milyon TL tasarruf edildi. Karbon emisyonu 4 bin 432 ton azaldı. Ceyhan TORLAK / SABAH