Gelin - damadın altınları çalındı

Adana'da Erkan ve Fatma Menekşe'nin düğün günleri, yaşadıkları hırsızlık olayıyla adeta kabusa döndü. Nikahlarına saatler kalan gelin ve damat, ormanlık bir alanda 'dış mekan' fotoğraf çekimi yaptığı sırada hırsız harekete geçti. Düğün aracının camını kırarak içinde altın bulunan çantayı çalan zanlı kaçarak kayıplara karıştı. Çekim sonrası soyulduklarını gören çift polisi aradı.
Üzgün gelin Fatma Menekşe, gazetecilere; "Akşam düğünümüz vardı. En güzel günümü en mutsuz güne çevirdiler. Bu mutlu anı mahvettiler" dedi. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
ÇANTAYI ARAÇTA BIRAKTILAR
Olay merkez Yüreğir ilçesi Balcalı Mahallesinde meydana geldi. Erkan Menekşe, gönlünü kaptırdığı Fatma Menekşe'yle evlenmek için düğün tarihi aldı. Dünya evine girmeye karar veren çift, düğün öncesi en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek istedi.
Aileleriyle birlikte Çukurova Üniversitesi yerleşkesi içindeki çam ormanlarında dış mekan çekimine karar veren Erkan – Fatma Menekşe çifti, içinde 4 çift altın küpe, 1 altın kolye ve 1 altın bileklik gibi ziynet eşyasıyla cep telefonu ve 100 lira para bulunan çantayı araçta bırakarak fotoğraf çekilmeye gitti. Bu anı fırsat bilen hırsız, otomobilin arka sol camını kırarak çantayı alıp kayıplara karıştı.
GAZETECİLERE KONUŞTU
Fotoğraf çekimi biten çiçeği burnundaki çift, araçlarının camının kırık olduğunu görünce polisi aradı. Düğün günlerinde soyulduklarını dile getiren Fatma Menekşe, "Dış çekime gelmiştik. Ormanlık alana girmiştik. O sırada arabanın camını patlatmışlar ve altın, cüzdan, kimlik ve fotoğraflarım olan çantayı çalmışlar. Ne olup bittiğini görmedik.
O manzarayı görünce çok üzüldüm. Akşam düğünümüz vardı. En güzel günümü en mutsuz güne çevirdiler. Bu mutlu anı mahvettiler" diyerek duygularını kendisini görüntüleyen gazetecilerle paylaştı.