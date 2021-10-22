Gelin - damadın altınları çalındı

GAZETECİLERE KONUŞTU

Fotoğraf çekimi biten çiçeği burnundaki çift, araçlarının camının kırık olduğunu görünce polisi aradı. Düğün günlerinde soyulduklarını dile getiren Fatma Menekşe, "Dış çekime gelmiştik. Ormanlık alana girmiştik. O sırada arabanın camını patlatmışlar ve altın, cüzdan, kimlik ve fotoğraflarım olan çantayı çalmışlar. Ne olup bittiğini görmedik.