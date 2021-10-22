En mutlu günlerinde hayatlarının şokunu yaşadılar | Video

Adana’da dünya evine girmeye hazırlanan gelin ve damat, en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek istedi. Çiçeği burnunda çift ormanlık alanda objektiflere poz verirken hırsız araçta bulunan altın dolu çantayı çaldı. Polis, olayı aydınlatarak hırsızı yakaladı, çalınan altınları çifte eksiksiz olarak iade etti.