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OTOMATİK OYNAT
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En mutlu günlerinde hayatlarının şokunu yaşadılar | Video 22.10.2021 | 15:33
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Sarıyer'de silahlı saldırı: 2 yaralı 22.10.2021 | 14:27
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Çakmak şeklinde silah, polisin elini parçaladı | Video 22.10.2021 | 14:57
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'Kapadokya Barbiesi' kadınların umudu oldu 22.10.2021 | 14:24
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Bahçelievler’de hastanede yangın paniği! | Video 22.10.2021 | 14:28
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Odun keserken uçuruma düşen kişi kurtarıldı 22.10.2021 | 14:13
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Alanya'da 2 kardeşin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video 22.10.2021 | 14:00
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Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet davasında tanıklar dinlendi | Video 22.10.2021 | 12:53
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16 yaşındaki çocuğun tahrik sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı | Video 22.10.2021 | 12:39
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3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu kaza kamerada | Video 22.10.2021 | 11:40
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Bu da oldu: Denizden piknik masası çıktı! | Video 22.10.2021 | 12:42
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Emekli öğretmen 4'üncü üniversiteyi bitirip avukat oldu 22.10.2021 | 12:11
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Kâğıthane'de narkotik operasyonu 21 şüpheli tutuklandı 22.10.2021 | 12:17
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Canan Karatay'ı dolandıranlar yakalandı! | Video 22.10.2021 | 11:52
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Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı 22.10.2021 | 11:35
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Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü 22.10.2021 | 11:12
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Bayrampaşa'da 2 milyon değerinde kaçak sigara ele geçirildi: 2 gözaltı 22.10.2021 | 10:57
Adana’da dünya evine girmeye hazırlanan gelin ve damat, en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek istedi. Çiçeği burnunda çift ormanlık alanda objektiflere poz verirken hırsız araçta bulunan altın dolu çantayı çaldı. Polis, olayı aydınlatarak hırsızı yakaladı, çalınan altınları çifte eksiksiz olarak iade etti.