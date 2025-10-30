Gelin katili kayınpedere ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz yıl 34 yaşındaki Kübra Güler, 5 Ocak günü çocuğunu görmek için gittiği boşandığı eşinin babası Mehmet Fidyel Güler (68) tarafından öldürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatttığı soruşturma kapsamında kayınpeder Güler hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kayınpederin savcılıktaki ifadesine göre gelini, çocuğunu alıp Bursa'ya götüreceğini söyleyerek eve geldi. Ancak oğlu ise reddetti. İddiaya göre gelini ise, "Senin de ağzına s...cağım. Onu bir daha göremeyeceksin" dedi. Bunun üzerine gözünün döndüğünü iddia eden Mehmet Fidyel Güler, belindeki silahıyla ateş ettiğini dile getirdi. Hazırlanan iddianamede, Mehmet Fidyel Güler hakkında dava açılması için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi.