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Giriş Tarihi: 16.10.2023

Geline 7 kilo altın

Şanlıurfa’da, İzol aşiretinden iş insanı Bilal İzol’un oğlunun düğününde geline 7 kilo altın takıldı. Çift için para koyulan sandıktan ise 5 milyon TL çıktı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Geline 7 kilo altın
Şanlıurfa'da, İzol aşiretinin önde gelen isimlerinden iş insanı Bilal İzol'un avukat oğlu Muhammed İzol ile finans uzmanı Elif Eyidoğan hayatlarını birleştirdi. Bir düğün salonunda düzenlenen çiftin düğününe, bölgedeki aşiret reisleri ile yüzlerce kişi katıldı. Çiftin nikahını Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kıyarken, düğünde türkücü Latif Doğan ile sıra gecesi ekibi de sahne aldı. Dans eden çiftin ve halay çekenlerin üzerine davetliler para saçtı.



PARALARI GÖREVLİLER TOPLADI
Deste deste dolarların ve TL'nin havada uçuştuğu düğünde, orkestranın görevlendirdiği 5 kişi ise yere atılan paraları toplayarak çantalara koydu. Yöresel yemek ikramı yapılan gecede, geline 7 kilo ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık, kolye gibi takılar takıldı. Altınların ağırlığı nedeniyle hareket edemeyen geline yakınları yardımcı oldu. Bazı davetliler ise salondaki sandığa isimlerini yazdıkları zarflarla para attı. Sandıkta yaklaşık 5 milyon TL nakit para toplandı. DHA

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Geline 7 kilo altın
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