Gelini Sibel’i 6 el ateş ederek katletmişti! Torununun ifadesi kan dondurdu: ’Dedem annemi öldürmeyi planladı’

'BAŞINDAN VURULDUĞUNU GÖRDÜM'

Mahkemede tanık olarak dinlenen komşu C.K., Nuri Yalçın'ın elinde silah görmediğini belirterek, "Olay günü korkudan kapıyı açmadım, çocuklarıma da kapıyı açmamalarını söyledim. İkinci kez yine kapı çaldı, kapıyı açmadım, 'Kimsin' diye sordum. 'Bana korkma' dedi, kapı kapalı bir şekilde, onun kayınbabası olduğunu ve vurduğunu söyledi. Ben de kapıyı açtım, daireye gittim. Gittiğimde maktulün yatak odasında uzanmış halde başından vurulduğunu gördüğümü hatırlıyorum. Sanığın elinde silah görmedim, neden vurduğunu sordum, o da bana namus meselesi olduğunu söyledi" dedi.

ACILI EŞ CİNSEL SALDIRI RAPORU İSTEDİ

Duruşmada Sibel Narin Yalçın'ın ağabeyi Z.N.'nin avukatı, Sibel Narin'in cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep etti. Sibel Yalçın Narin'in eşi M.Y. ise "Olaydan dolayı şikayetçiyim. Babamın herhangi bir akıl ve ruh sağlığı hastalığı yoktur ancak sinirlidir. Eşim ile 2001 yılında evlendim, bu süre zarfında babamın eşime yönelik beni rahatsız edecek bir davranışını görmemiştim. Eşim onun arkadaşının kızı olduğu için eşimi çok severdi, eşim de ona çok saygılıydı. Ayrıca cinsel saldırı iddiasına ilişkin Adli Tıp raporlarının da dosyaya girmesini talep ediyorum" diye konuştu.