GELİNİM MUTFAKTA bugün çeyrek altını kim kazandı? 22 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı sorusu haftanın üçüncü gününde sorgulanıyor. Hafta başından beri gerilim ve kaosunun eksik olmadığı yarışmada haftanın final gününe kısa süre kaldı. En yüksek puanı toplayan gelin cuma günü 10 altın bileziği koluna takacak. Peki, bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte, puan tablosu.