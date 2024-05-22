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Giriş Tarihi: 22.5.2024 11:28

GELİNİM MUTFAKTA bugün çeyrek altını kim kazandı? 22 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu

Haftanın üçüncü gününde Gelinim Mutfakta’da çeyrek altının sahibi olan gelin merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan programda bu hafta Damla, Seda, Zeynep ve Azime arasında günün en yüksek puanını toplayana çeyrek altın verilecek. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için yarışmacılar hünerlerini ortaya koyuyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci kim oldu? İşte, 22 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu.

GELİNİM MUTFAKTA bugün çeyrek altını kim kazandı? 22 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı sorusu haftanın üçüncü gününde sorgulanıyor. Hafta başından beri gerilim ve kaosunun eksik olmadığı yarışmada haftanın final gününe kısa süre kaldı. En yüksek puanı toplayan gelin cuma günü 10 altın bileziği koluna takacak. Peki, bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte, puan tablosu.

GELİNİM MUTFAKTA 1393. BÖLÜM

Dört farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.

Haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 10 altın bilezik alırken, haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan eleniyor ve gelecek hafta yeni yarışmacılar yarışmaya dahil oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA 22 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline kısa süre kala kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanmaya hak kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 22 MAYIS PUAN DURUMU

22 Mayıs Çarşamba puan durumu açıklandığında haberimize eklenecektir.

Damla:

Seda:

Zeynep:

Azime:

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

22 Mayıs Salı günü ekranlara gelen bölümde çeyrek altını kazanan gelin Damla oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA bugün çeyrek altını kim kazandı? 22 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu
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