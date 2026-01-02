Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Ocak 2026 Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim kazandı?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da 2 Ocak 2026 tarihinde haftalık final heyecanı ekranlara geldi. Gelinler, altın bilezik hedefiyle son kez hünerlerini sergilerken, kayınvalidelerin verdiği puanlar yarışmanın kaderini belirledi. Açıklanan sonuçlarla birlikte kazanan ve elenen yarışmacı netlik kazanacak. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim bilezikleri kazandı?