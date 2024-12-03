Gelinin babası öldü, 4 kişi yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde boşanma aşamasındaki çiftin tartışmasına aileler de dahil oldu. İddiaya göre, gelinin babası Çetin Alıcı (48) damadın babasının evine gitti. Taraflar arasında kısa sürede büyüyen tartışma silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Gelinin babası Alıcı, yanında getirdiği silahla damat Hasan Basri Karayoluk'u (27), damadın annesi Döndü Karayoluk'u (47) ve damanın kardeşi Sadık Karayoluk'u (23) yaraladı. Damadının babası İsmail Karayoluk'u (53) ise darp etti. Arbede sırasında mutfaktan bıçak alan damat ile kardeşi kendilerine ateş eden Alıcı'yı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelinin babası aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Alıcı'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, silahla yaralanan damat, damadın annesi ve damadın kardeşi hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.