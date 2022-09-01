Gelinlikle girdiği evden cenazesi çıktı

AYDIN'IN Kocarlı ilçesinde önceki akşam saat 21.30 sıralarında 26 Haziran'da evlendikleri öğrenilen Necla (33) ve Mustafa Aydoğdu (32) çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mustafa Aydoğdu, tartışma sırasında bıçakla eşine saldırdı. Necla Aydoğdu, boğazından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çiftçilik yaptığı öğrenilen eşi ise başında bekledi. Gürültü ve yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri adrese geldi. Jandarma, Mustafa Aydoğdu'yu etkisiz hale getirirken, sağlık ekibi de yaralı kadına müdahale etti. Ancak genç kadın kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi morga kaldırılırken kocası gözaltına alındı. Haberi alınca olay yerine gelen kadının yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.