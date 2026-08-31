Gemi faciasında yaşamını yitiren Gülcan Gürel, Mersin Şehir Hastanesi’ni üzüntüye boğdu

Girne'deki gemi faciasının kazanın ardından hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespit çalışmaları devam ederken kazada yaşamını yitiren Gülcan Gürel'in Mersin Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı ortaya çıktı.

Gülcan Gürel'in vefat haberinin ardından mesai arkadaşları, sevenleri ve yakınları büyük yaşadı. Vefat haberi sonrası, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı imzasıyla yayınlanan başsağlığı mesajında, "Girne-Taşucu seferi sırasında meydana gelen elim deniz kazasında, mesai arkadaşımız Gülcan Gürel'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" denildi.