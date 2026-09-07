Gemi faciasında yürek yakan veda: Şerife Özdemir, hayatını kaybeden eşinin yanına defnedildi

"SERKAN EN AZ 60 KİŞİNİN KURTULMASINA YARDIMCI OLDU"

Gemideki personelin de büyük bir can pazarı yaşadığını anlatan Hakkı Şahin, Serkan isimli bir personelin filikaları açarak çok sayıda yolcunun kurtulmasına yardımcı olduğunu söyledi. Şahin, "Üzerinde can yeleği olmamasına rağmen filikaları açtı. En az 60 kişi filikalara geçti. Geminin ikinci kaptanının da bir çocuğu kurtardığına şahit olduğunu belirten Şahin, limana ulaştıklarında saatin yaklaşık 16.00 olduğunu söyledi.