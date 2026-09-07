Gemi faciasında yürek yakan veda: Şerife Özdemir, hayatını kaybeden eşinin yanına defnedildi

Bir yakınının düğünü için Kıbrıs'a giden Hüseyin ve Şerife Özdemir çifti, kızları Kamuran Ünal, Nurşen Şahin ve damatları Hakkı Şahin ile birlikte dönüş yolunda deniz otobüsündeydi. Geminin batmasıyla aile büyük bir felaket yaşadı. Kazada Hakkı Şahin, eşi Nurşen Şahin ve baldızı Kamuran Ünal kurtulurken, Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Şerife Özdemir'in cansız bedenine ise günler süren çalışmaların ardından ulaşıldı.
EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ
Kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şerife Özdemir'in cenazesi memleketi Silifke'ye getirildi. Nuru köyü mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Özdemir ailesinin yakınları, damatları ve yaklaşık 500 köylü katıldı. Şerife Özdemir, cenaze namazının ardından eşi Hüseyin Özdemir'in mezarının yanında toprağa verildi.
"ELİMİ UZATTIM AMA BİR DAHA SU YÜZÜNE ÇIKMADI"
Faciadan yaralı kurtulan damat Hakkı Şahin, yaşanan dehşet anlarını anlattı. Şahin, eşi Nurşen, baldızı Kamuran, kayınpederi ve kayınvalidesi ile birlikte Kıbrıs'a gittiklerini belirterek geminin dönüş yolunda su almaya başladığını söyledi. Geminin su alan bölümüne yakın olduklarını anlatan Şahin, tehlikeyi fark ettiklerinde uyarıda bulunduklarını ancak yeterince dikkate alınmadıklarını ifade etti.
Geminin yan yatmaya başlamasının ardından büyük bir panik yaşandığını söyleyen Şahin, kendisiyle eşinin yukarı çıkmayı başardığını, kayınvalidesi Şerife Özdemir'i ise kurtarmaya çalıştığını belirterek; Kayınvalidemi tutup çıkarmak istedim. Su onu bir yukarı çıkarıyor sonra aşağıya vakumluyordu. Eşimi kurtardıktan sonar onu kurtarmak için hamle yapıp elimi uzattığımda bir daha su yüzeyine çıkmadı" dedi.
"SERKAN EN AZ 60 KİŞİNİN KURTULMASINA YARDIMCI OLDU"
Gemideki personelin de büyük bir can pazarı yaşadığını anlatan Hakkı Şahin, Serkan isimli bir personelin filikaları açarak çok sayıda yolcunun kurtulmasına yardımcı olduğunu söyledi. Şahin, "Üzerinde can yeleği olmamasına rağmen filikaları açtı. En az 60 kişi filikalara geçti. Geminin ikinci kaptanının da bir çocuğu kurtardığına şahit olduğunu belirten Şahin, limana ulaştıklarında saatin yaklaşık 16.00 olduğunu söyledi.
"KIBRIS YAS TUTARKEN SİLİFKE'DE KAŞIK HAVASI ÇALINDI"
Hakkı Şahin, yaşanan faciaya rağmen Silifke Belediyesi'nin festivali iptal etmemesine de tepki gösteren Hakkı Şahin; "KKTC'de facianın ardından yas ilan edildi. Halk evlerine bayrak asıp bizim acımızı paylaştı. Kıbrıs bizim yasımızı tutarken Silifke meydanında kaşık havası oynandı, havai fişekler atıldı. Silifke Belediyesi festivali iptal etme gereği bile duymadı. Bu bizi derinden yaraladı" diye konuştu.