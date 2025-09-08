‘Gemi zaten bir gün batacak’ dedi 5 mürettebatı ölüme götürdü

Batuhan A. adlı gemi, 6 mürettebatıyla, Balıkesir'in ada olan Marmara ilçesinden aldığı mermer tozlarını 15 Şubat 2024'te Bursa'nın Gemlik Limanı'na getirirken kentin Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alıp battı. Farklı günlerde mürettebattan gemi sahibi Murat Altıntaş (47), kaptan Hasan Mehmet Uyanık (55), yağcı Hüseyin Tutuk (40), aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav'ın (22) cansız bedenleri bulundu, gemide mühendis olarak görevli Murat Çalışkan'a (33) ise henüz ulaşılamadı.Genç stajyer Ahmet Atav'ın sevgilisi Feryal İlayda Şahin oruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, "14 Şubat yaptığımız görüşmede bana 'bu havada çıkmayalım bizi öldürmek mi istiyorsun' dediğini anlattı. Kaptan da bunun üzerine 'gemi zaten bir gün batacak' deyip kimseyi dinlememiş" şeklinde konuştu.