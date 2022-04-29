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Giriş Tarihi: 30.4.2022

Gemiyle Umre seferleri başlıyor

Gemiyle Umre seferleri başlıyor

Ay Cruise Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ay, “2023’te başlatacağımız İstanbul-Cidde seferleri ile çok sayıda insan İstanbul’a gelerek gemi ile umreye gitme imkânı bulacak” dedi

Costa Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Ay Cruise Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ay, "2023'te gemi ile umre seferlerini başlatmayı planlıyoruz. İstanbul- Cidde seferleri ile İslam dünyasından çok sayıda insan İstanbul'a gelerek gemi ile umreye gitme imkânı bulacak. Hem gemi tatili hem umre yapabilecekler" dedi. İstanbul kalkışlı seferleri başlatacaklarını söyleyen Ay, Türkiye yatırımı ve operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin kruvaziyer turizminde çok ciddi potansiyele sahip olduğunu belirten Ay, bu potansiyelin kullanılamadığını fakat bugün itibarıyla büyük bir adım atıldığını söyledi.



7 GÜN SÜRECEK
Ay, sadece İspanya'nın yıllık 6.5 milyon yolcuyu kruvaziyer turizmi ile taşıdığını hatırlatarak şunlara dikkati çekti: "Bu projeyi 1.5 yıldır olgunlaştırmaktayız. 2023'te helal turizm kapsamında İstanbul-Cidde seferlerimiz başlayacak. Osmanlı döneminde trenlerle kutsal topraklara ziyaretler yapılıyordu. İçimde bir ukde kalmıştı. 2023'te gemi ile umre seferlerini başlatmayı planlıyoruz. İstanbul-Cidde seferleri ile İslam dünyasından çok sayıda insan İstanbul'a gelerek gemi ile umreye gitme imkânı bulacak. Hem gemi tatili hem umre yapabilecekler. İslam coğrafyasından İstanbul'a gelip ziyaretlerini gerçekleştiren Müslüman kardeşlerimizi İstanbul'dan gemi ile 7 günde Cidde'ye götürmeyi planlıyoruz. Umre ve hac görevlerini yerine getiren misafirlerimiz kutsal topraklardan tekrar gemi ile İstanbul'a dönebilir ya da bulundukları lokasyondan farklı ülkelere gidebilirler." AA

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Gemiyle Umre seferleri başlıyor
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