Genç adamın ölümüne neden olmuştu! O sürücünün cezası belli oldu: Meğer eğlence amaçlı ilaç kullanıp...

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılamada Türkay Pala, 'Olası kast ile ölüme neden olma' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın oluş şekli, olası kastın yoğunluğu nedeniyle ceza 21 yıla düşürüldü. Sanığın tüm dava boyunca yargılamayı takip etmesi, 'Keşke böyle bir kaza olmasaydı' beyanı ile pişmanlığını dile getirmiş olması nedeniyle indirim uygulandı ve cezası 17,5 yıla indirildi.

Karara taraf avukatları tarafından yapılan itirazın ardından dosya, istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını kaldırdı ve sanığın Ceza Dairesi'nde yargılanmasına hükmetti. Yerel mahkemenin verdiği 17,5 yıl hapis cezasını kaldıran Ceza Dairesi, sanığa, 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken; sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları, pişmanlığını dile getirmiş olması, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nedeniyle oy çokluğu ile indirim uyguladı ve cezayı 6 yıl 3 ay hapse çevirdi. Sanık Pala'nın ehliyeti ise 2,5 yıl süreyle geri alındı.