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Giriş Tarihi: 21.7.2024 11:17 Son Güncelleme: 21.7.2024 11:29

Genç Avukat son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 24Erzincanspor kulüp başkanı Ömer Akyürek’in avukat kızı Ezgi Başak Akyürek Okul son yolculuğuna uğurlandı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Genç Avukat son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan Cami Kebirde İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından kıldırılan cenaze namazına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Mustafa Sarıgül, Erzincan eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kd. J. Albay Veysel Yanık, Siyasi Parti temsilcileri, kulüp yöneticileri, meslektaşları, kurum müdürleri, STK'lar, ailesi ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Kılınan Cenaze namazının ardından il müftüsü Muharrem Gül'ün yaptığı duanın ardından Merhume göz yaşları içerisinde Terzibaba mezarlığında defnedildi.

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Genç Avukat son yolculuğuna uğurlandı
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