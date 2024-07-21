Genç Avukat son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan Cami Kebirde İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından kıldırılan cenaze namazına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Mustafa Sarıgül, Erzincan eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kd. J. Albay Veysel Yanık, Siyasi Parti temsilcileri, kulüp yöneticileri, meslektaşları, kurum müdürleri, STK'lar, ailesi ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Kılınan Cenaze namazının ardından il müftüsü Muharrem Gül'ün yaptığı duanın ardından Merhume göz yaşları içerisinde Terzibaba mezarlığında defnedildi.