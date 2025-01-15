Genç avukata uyuşturucu baskını: Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan avukat tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya Barosuna kayıtlı avukat Münir Muhammed Mert Sadak'ın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik polisi, bir süre takibe aldığı genç avukatın merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesindeki evine baskın düzenledi.



Evde yapılan aramalarda parçalar halinde 67 gram skunk, kokain, 23 adet sentetik hap, hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan vakumlu poşetler ele geçirildi. Sadak'ın yine kiralık olarak kullandığı araçta ise parçalar halinde 57 gram skunk ile 16 adet sentetik hap bulundu.



Gözaltına alınan Sadak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Münir Muhammed Mert Sadak, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.