Haberler Yaşam Haberleri Genç avukata uyuşturucu baskını: Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan avukat tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.1.2025 13:46 Son Güncelleme: 15.1.2025 13:47

Genç avukata uyuşturucu baskını: Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan avukat tutuklandı

Konya Barosuna kayıtlı avukat 28 yaşındaki Münir Muhammed Mert Sadak, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Evinde ve aracında yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen Sadak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Genç avukata uyuşturucu baskını: Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan avukat tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya Barosuna kayıtlı avukat Münir Muhammed Mert Sadak'ın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik polisi, bir süre takibe aldığı genç avukatın merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesindeki evine baskın düzenledi.

Evde yapılan aramalarda parçalar halinde 67 gram skunk, kokain, 23 adet sentetik hap, hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan vakumlu poşetler ele geçirildi. Sadak'ın yine kiralık olarak kullandığı araçta ise parçalar halinde 57 gram skunk ile 16 adet sentetik hap bulundu.

Gözaltına alınan Sadak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Münir Muhammed Mert Sadak, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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Genç avukata uyuşturucu baskını: Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan avukat tutuklandı
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