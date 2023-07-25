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Giriş Tarihi: 25.7.2023 17:33 Son Güncelleme: 25.7.2023 18:17

Hayatını kaybeden Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren'e son görev

15 Temmuz etkinlikleri esnasında konuşma yaptığı kürsüde aniden fenalaşan Erzurum’un Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Eren'in cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Hınıs'ta defnedildi. Cenaze törenine AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkez yöneticileri, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Hayatını kaybeden Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren’e son görev

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Hınıs'ta kürsüden vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Erdoğan Eren, bir anda yere yığıldı.

Düştüğü esnada kafasını mermere vuran Başkan Eren için ilk müdahale buradaki sağlık görevlileri tarafından yapılmıştı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 45 yaşındaki Başkan Erdoğan Eren'in yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. 10 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Erdoğan Eren bugün vefat etti. Erdoğan Eren bugün ikindi namazını müteakip Hınıs Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hınıs'taki cenaze törenine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Abdürrahim Fırat, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları, AK Parti teşkilatları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, vatandaşlar ve ailesi katıldı.

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Hayatını kaybeden Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren'e son görev
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