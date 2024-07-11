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Giriş Tarihi: 11.7.2024 15:19 Son Güncelleme: 11.7.2024 15:29

Genç çift evlerinde aynı silahla hayatına son verdi

Afyonkarahisar'da karı koca çift evlerinde aynı tabancayla intihar etti. İntihar eden genç çifttin aynı okulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Genç çift evlerinde aynı silahla hayatına son verdi

Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde sakinleri alarma geçiren bir olay yaşandı. Yerel saatte beldeden çağrı merkezine ulaşan silah sesleri ihbarı üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Olayın yaşandığı evde inceleme yapan jandarma ekipleri, yerde hareketsiz yatan iki kişiyle karşılaştı. Bölgede genişletilen soruşturma kapsamında, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, müdahale ettikleri biri kadın diğerinin erkek olduğu iki şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden şahısların isimlerinin R.E (34) ve karısı D.E (33) olduğu anlaşıldı. Araştırmaların ilk aşamasında henüz belirsiz bir nedenle çiftin aynı tabanca ile intihar ettiği düşünülüyor.

R.E ve D.E'nin cesetleri, daha ayrıntılı inceleme ve adli tıbbi işlemler için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Öte yandan genç çiftin Şuhut İlçesine bağlı Dadak Ortaokulunda öğretmen olarak görev yaptıkları öğrenildi.

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Genç çift evlerinde aynı silahla hayatına son verdi
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