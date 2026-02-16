Genç çift kaza kurbanı oldu

Burdur
'un Bucak ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Çelen (26) ve eşi Ceyda Çelen (25) olay yerinde yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Bucak-Kocaaliler kara yolu Tefciler mevkisinde dün saat 12.15 sıralarında, Mehmet Çelen idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Necati Ayaz (56) yönetimindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine ulaşan ekipler korkunç manzara ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde hurda yığınına dönen otomobilde, sürücü Mehmet Çelen ve Ceyda Çelen'in hayatını kaybettiğini belirledi. İki cenaze otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Necati Ayaz ile araçtaki Ertuğrul Efe D. (19), Ayşegül U. (23), Hacer Ö.'nün (56) ise Bucak Devlet Hastanesi'ne tedavilerine devam ediliyor.