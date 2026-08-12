Genç çiftin ölümünde 8 günlük tahliye şoku

Isparta'da karşı şeride geçerek henüz bir günlük sözlü olan ve nişan alışverişine giden çiftin araçlarına çarpıp ölümlerine neden olan sürücü Adem Emre B.'nin (26) 8 günde jet hızıyla tahliye olduğu ortaya çıktı. Bilirkişi raporlarında tam kusurlu bulunmasına rağmen sürücünün bu kadar erken tahliye olması acılı ailelerin tepkisine yol açtı. Hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen sürücünün tensip kararıyla sanığın itirazı olmaksızın tahliye olması da dikkat çekti. Genç çiftin düğün yapmayı planladıkları 24 Eylül'de olay yerinde keşif yapılacak. Kaza, 22 Mart'ta Isparta-Burdur karayolu Ağlasun kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kazadan bir gün önce sözlenen Gizem Ateş (19) ve Mustafa Kılıç (23) çifti nişan alışverişi için birlikte yola çıktı. Adem Emre B. idaresindeki 32 ABE 850 plakalı otomobil önündeki aracı solladıktan sonra yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybedip karşı şeride geçti ve Mustafa Kılıç'ın kullandığı araca çarptı. Önce nişan, ardından da 24 Eylül'de düğün yapma hayalleri kuran Gizem ve Mustafa olay yerinde hayatlarını kaybetti. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Adem B. hazırlanan bilirkişi raporlarında kusurlu bulunurken, Mustafa Kılıç'ın ise herhangi bir kusurunun olmadığı tespit edildi.

8 GÜNDE JET HIZIYLA TAHLİYE

Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe 30 Mart'ta tutuklandı. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürücü hakkında 5 Nisan'da 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemeyle iddianame düzenlendi. İddianameyi kabul eden Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Nisan'da Adem B.'yi itirazı olmaksızın tensip kararı ile tahliye etti. Bu kararla birlikte acılı aileler bir kez daha yıkıldı. Adem B. ifadesinde, karşıdan bir araç geldiğini gördüğünü, biraz ilerledikten sonra bir anda aracın kaymaya başladığını, fazla kaymamak için frene basmadığını, kaza yapacağını anladığını ve frene bastığını söyledi.

ADALET ARAYIŞIMIZ SÜRECEK

Aile avukatı Şenay Aydın, "Kazanın ardından düzenlenen kaza tespit tutanağı, akabinde hazırlanan bilirkişi raporu ve Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu, sanığın asli kusurlu olduğuna işaret etti. Buna rağmen sanık, dosyanın görgü tanığı henüz mahkeme huzurunda dinlenmeden ve deliller duruşmada tartışılmadan yalnızca 8 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Jet hızıyla tahliye kararı verilmesi kamu vicdanı bakımından tartışılır. Adalet arayışımız devam edecek" dedi.