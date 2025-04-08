Genç çiftlere ‘evlilik okulu’

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "İki İnsan Bir Hayat" başlığı altında evlilik eğitimi seminerleri düzenliyor. Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından gerçekleştirilecek eğitimlerde çiftlere evliliğe ilişkin dikkat edilmesi gerekenler anlatılacak.

EVLİLİĞE EĞİTİMLE ADIM

TDV, evlilik sürecine yeni başlayan ve yeni evlenmiş çiftlerin bu süreçte evlilik olgunluğunu kazanmaları ve karşılaşacakları problemlere çözüm yolları bulmaları için "Evlilik Okulu" projesini hayata geçiriyor. Genç çiftlere yönelik gerçekleştirilecek eğitimlerle çiftlerin ortak değer ve ilkelere sahip olmaları hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanıyor. Her hafta uzman isimler tarafından farklı konuların işleneceği eğitimler 5 hafta sürecek. İlk hafta "Evliliğe Hazırlık: Eş Seçimi ve Nişanlılık" ile başlayan eğitimler "Ebeveynlik Psikolojisi: Anne-Baba Olmaya Hazırlık", "Evlilikte Mahremiyet ve Özel Hayatın Korunması", "Kadın ve Erkek Farklılıkları ve Evliliğe Kattığı Zenginlik" ve "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" konulu eğitimler verilecek.