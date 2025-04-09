Genç doktoru hayattan kopardı tahliye oldu

Edirne'de otomobiliyle, bisikletli Doktor Barçın Barı'ya (39) çarpıp ölümüne neden olan, alkollü ve ehliyetsiz sürücü Baturay Kerimler (30), 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk süresini de göz önünde bulundurup hükümle birlikte, yurtdışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

KARAR İSTİNAFA TAŞINACAK

Tutuklu sanık Baturay Kerimler hakkında Edirne 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan dava açıldı. Davayla ilgili kararını açıklayan mahkeme, sanık Baturay Kerimler hakkında 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıl hapsine hükmetti. Sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulunduran mahkeme tahliyesine ve 3 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına karar verdi. Aile kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.