Genç garson kaza kurbanı

Antalya havalimanı yolu üzerinde sabah saat 03:00 sularında garsonluk yapan Burak Şahin, Muratpaşa İlçesi Lara Bölgesi'ndeki çalıştığı lokantada mesai bitimi Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evlerine gelmek için yola çıktı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Burak Şahin'in kullandığı otomobil hava limanı yolu üzerinde kontrolden çıkarak palmiye ağacına çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken ağaç ikiye bölündü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yatığı kontrolde hurdaya dönen aracın içinde sıkışan Burak Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından Şahin'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Kazayı öğrenin Burak Şahin'in annesi ve kız kardeşleri fenalık geçirdi. Bir süre önce TIR sürücüsü eşini kaybeden acılı anne nimet Şahin yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Otopsinin ardından Burak Şahin'in cansız bedeni toprağa verilmek üzere Isparta'nın Yalvaç ilçesi Özbayat Köymezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.