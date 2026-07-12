Esenler Hz. Hatice Camii'nde 2 buçuk yıl süren hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 114 genç hafız için icazet töreni düzenlendi. Esenler Müftülüğü'nce düzenlenen program, Kur'an tilaveti ile başladı. Ardından hafızlık icazeti alan genç hafızlar, Kur'an-ı Kerim okudu. Müftülük tarafından genç hafızlara, 1 adet çeyrek altın, bir adet saat ve çeşitli hediyeler verildi.
Programa katılan İstanbul
Valisi Davut Gül
, icazet alan genç hafızlara umre müjdesi vererek, "Esenler'de bu tabloyu görmekten fazlasıyla mutluyuz. Bunun tesadüf olmadığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin normalleşmesiyle beraber oluşan ortamda sağladığı imkanlarla bu görüntüler ortaya çıkıyor. Buraya geleceğimizi söylediğimizde Cumhurbaşkanımız sizlere selamlarını sevgilerini iletti. Ayrıca katıldığınız yerlerde hocalarınız, yerel yöneticilerimiz sizleri ödüllendiriyordur ama bizler de ayrıca Cumhurbaşkanımız adına hafızlarımızı, hocalarımızla birlikte inşallah size uygun olan bir tarihte umreye gönderelim" dedi.
Yoğun bir program sonunda hafızlıklarını tamamlayarak icazet aldıklarını belirten öğrenciler, çok mutlu olduklarını ve umre müjdesinin de kendilerini ayrıca sevindirdiğini belirttiler.