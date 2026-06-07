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Giriş Tarihi: 7.06.2026 11:37

Genç hemşire kaza kurbanı! 26 yaşında kazada can verdi

Gaziantep’te kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki hemşire Medet Balkan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Genç hemşire kaza kurbanı! 26 yaşında kazada can verdi
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Şehitkamil ilçesinin Aydınlar mahallesi Çimento Kavşağı'nda meydana gelen olayda Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 26 yaşındaki Medet Balkan'ın kullandığı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç hemşire, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste doktorların ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen genç sağlık çalışanı kurtarılamadı. Medet Balkan'ın hayatını kaybettiği haberi kısa sürede mesai arkadaşları arasında yayıldı. Acı haberi duyan çalışma arkadaşları hastaneye akın ederken, koridorlarda gözyaşları sel oldu. Hayatının baharındayken geçirdiği kazada yaşamını yitiren Medet Balkan'ın eşinin de aynı hastanede hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi. Medet Balkan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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#GAZİANTEP #ŞEHİTKAMİL

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Genç hemşire kaza kurbanı! 26 yaşında kazada can verdi
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