Genç hemşire kaza kurbanı! 26 yaşında kazada can verdi

Şehitkamil ilçesinin Aydınlar mahallesi Çimento Kavşağı'nda meydana gelen olayda Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 26 yaşındaki Medet Balkan'ın kullandığı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç hemşire, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste doktorların ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen genç sağlık çalışanı kurtarılamadı. Medet Balkan'ın hayatını kaybettiği haberi kısa sürede mesai arkadaşları arasında yayıldı. Acı haberi duyan çalışma arkadaşları hastaneye akın ederken, koridorlarda gözyaşları sel oldu. Hayatının baharındayken geçirdiği kazada yaşamını yitiren Medet Balkan'ın eşinin de aynı hastanede hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi. Medet Balkan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.