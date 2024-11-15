Genç ikizler 5 bin dönümlük araziyi ekip biçiyor

Türkiye'nin en büyük tüketim merkezlerinden biri olan İstanbul, aynı zamanda Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi ilçeleriyle de tarım ve hayvancılıkta öne çıkıyor. İstanbul'un tarım arazisi en geniş ilçelerinden Silivri'de çiftçilik yapan 19 yaşındaki Toprak ve Başar Esen kardeşler, hem mücadelelerini hem de tarıma olan ilgilerini anlattı. İkiz kardeşlerden Toprak Esen, geçen yıl babalarını kalp krizi nedeniyle kaybetmelerinin ardından arazilerinde tarım yapmaya karar verdiklerini söyledi. Kiraladıkları arazilerle 5 bin dönümü ekip biçtiklerini belirten Esen, "4-5 yıl önce ikiz kardeşim Başar ile işe girip çalışma konusunda konuşuyorduk. Bu arada babam yanımıza gelerek 'Gelin kendi işinizi yapın' önerisinde bulundu" dedi. Çiftçiliğin inceliklerini babasından öğrendiklerini dile getiren Esen, "Babam traktör ile takımların kullanımını, tamiri ve ayarları ile işin pratiği ve tekniğini öğretti" ifadelerini kullandı. Genç çiftçi, yaptıkları işin ağır olduğunu anlatarak, "Çiftçilik gitgide daha az tercih edilen bir meslek haline geldi" yorumunda bulundu. Esen, adının 'Toprak' olmasını manidar bulduğunu dile getirerek, "Daha küçüklükten kaderim belli olmuş. Subaylık hayalim vardı, babam vefat edince rafa kaldırdım. Şimdi ise hayallerim çiftçilik üzerine" dedi. AA