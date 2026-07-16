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Giriş Tarihi: 16.07.2026 17:37

Genç kadın 4’üncü kattan aşağı düştü: Feci şekilde can verdi!

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki S.D., isimli kadın 4’üncü kattaki dairesinin penceresinden aşağı düştü. Ağır yaralanan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, soruşturma sürüyor.

İHA
Genç kadın 4’üncü kattan aşağı düştü: Feci şekilde can verdi!
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Olay, İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. (28), henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki dairenin penceresinden zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından S.D., sevk edildiği Samsun Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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Genç kadın 4’üncü kattan aşağı düştü: Feci şekilde can verdi!
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