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Giriş Tarihi: 6.11.2024

Genç kadın evine gıren hırsızı kıskıvrak yakaladı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Genç kadın evine gıren hırsızı kıskıvrak yakaladı
Bağcılar'da bir ev kadını, evine giren kadın hırsızı üzerine atlayıp yakalayarak polise teslim etti. Melek Yavuz'un apartmanın girişinde hırsızı yakaladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yavuz, 100. Yıl Mahallesi'ndeki evine giren 2 kadın hırsızla yüz yüze geldi. Hırsızın evdeki çantayı alıp kaçması üzerine Yavuz, merdivenden inmeye çalışan şüpheliyle bir süre boğuşup, çantasını aldı. Elinden kaçan hırsızı apartmanın kapısının önünde yere düşürüp, yakalayan Yavuz, hırsızı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli darbedildiği gerekçesiyle ev sahibinden şikayetçi olurken, kaçan ikinci şüpheli aranıyor.
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Genç kadın evine gıren hırsızı kıskıvrak yakaladı
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