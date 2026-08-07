Haberler Yaşam Haberleri Genç kadın evinin yatak odasında ölü bulundu
Giriş Tarihi: 7.08.2026 18:59

Genç kadın evinin yatak odasında ölü bulundu

İstanbul Beylikdüzü’nde komşularının bir süredir haber alamadığı Dilek Sargın (57), polis ekipleri eşliğinde girilen evinin yatak odasında ölü bulundu. Sargın'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Genç kadın evinin yatak odasında ölü bulundu
  • ABONE OL

Olay, Akşam saat 19.20 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşusu Dilek Sargın'dan yaklaşık 4 saattir haber alamayan S.İ., durumdan şüphelenerek çilingir çağırdı. İhbar üzerine adrese Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Sargın'ı yatak odasında yerde hareketsiz halde buldu.

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sargın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Sargın'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, şüpheli ölüm olarak değerlendirilirken, polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç kadın evinin yatak odasında ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA