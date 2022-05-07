Genç kadın okuldan gelen mesaj ile şoke oldu! Köpük partisi fotoğrafları ele verdi

G.P., dava dosyasına A.K.P.'nin G.Ö. ile tatilde çekilip sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarını delil olarak sundu. Dosyada, A.K.P. ve G.Ö.'nün rafting yaparken, köpük partisinde eğlenirken ve G.Ö.'nün yakınlarıyla olduğu fotoğrafları yer aldı. G.P., dilekçesinde 500 bin lira maddi, 650 bin lira manevi tazminata hükmedilmesine, dava süresince aylık 2 bin lira tedbir nafakası ödenmesine ayrıca düğündeki ziynet bedelleri için 50 bin lira talep etti.

'ARKADAŞLIK DIŞINDA İLİŞKİMİZ YOK'

A.K.P. de mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, ev tozu ve akar alerjisi nedeniyle temizlik takıntısının normal seviyede olduğunu kaydetti. Zina suçlamasını iftira olarak nitelendiren A.K.P., dilekçesinde "G.Ö. de bu iftiraya maruz kaldı. Boşanmak istememin G.Ö. ile ilgisi yoktur. Ben müdür yardımcısı maaşıyla geçinmeye çalışırken davacının fahiş tazminat ve nafaka talebi, kötü niyetinin açık göstergesidir. G.Ö.'nün davacıya mesaj atma olayı doğru değildir. Davacı suç uydurmaktadır. Meslektaşım G.Ö. ile arkadaşlık dışında hiçbir ilişkimiz yok. Birlikte tatile çıkmadık, asla aynı evde kalmadık" dedi.