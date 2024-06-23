Genç kadın sokak ortasında öldürüldü

Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi 798'inci Sokak'ta yürüyen 33 yaşındaki Hilal Kar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla başından vuruldu. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, Hilal Kar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı inceleme sonucu genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatırken, bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Cumhuriyet Savcılığı cinayetle ilgili soruşturma başlattı.