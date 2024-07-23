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Giriş Tarihi: 23.7.2024 23:41 Son Güncelleme: 23.7.2024 23:49

Genç kadın tomruk yüklü kamyonun altında can verdi

Alaplı Mollabey alternatif yolda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Genç kadın tomruk yüklü kamyonun altında can verdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Alaplı Mollabey alternatif yolda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Alaplı Mollabey alternatif yolunda meydana gelen kazada, Nişan Keskin isimli kadın, yeni aldığı motoruyla seyir halindeyken, 67 SF 802 plakalı E.Y. isimli şoförün kullandığı tomruk yüklü kamyonun altında kalarak can verdi.

Kaza sonrası kamyon şoförü gözaltına alındı ve yol geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Genç kadın tomruk yüklü kamyonun altında can verdi
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