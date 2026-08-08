Genç kadına dehşeti yaşatan karı-kocaya verilen cezanın gerekçesi kan dondurdu

Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, "Sanıkların Z.M'yi cinsel amaçla alıkoydukları, Z.M'nin kabul etmemesi üzerine darp ettikleri, Z.M'nin kendisini savunamayacak kadar sarhoş olduğu, rızası olmaksızın cinsel saldırıda bulundukları, Sebahat'in bu anları video kaydına aldığı, sanıkların 'Dünyanı tersine çeviririm, sen sıkıntı yaparsan biz de sana yaparız', 'Yarın yok bu geceyi yaşayacağız, ben zorla olsun istemiyorum' diyerek tehdit ettiği belirterek fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri belirtildi.

Özel ağız ve diş sağlığı kliniğinin müdürleri Hakan A. ile karısı Sebahat A., geçtiğimiz yıl Haziran ayında mesai arkadaşları evli ve bir çocuk annesi Z.M'yi evlerine davet etti. Daveti kabul edip adrese giden Z.M. iddiaya göre içeceğine ilaç konulması sonucu bir süre sonra kendinden geçti. Kendine geldiğinde cinsel saldırıya uğradığını gören Z.M. emniyete giderek şikayetçi oldu. Hakan ve eşi Sebahat gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

49'ŞAR YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturmasını tamamlandı. Her iki şüpheli hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'şantaj', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'birden fazla kişi ile tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 49'şar yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

21'ER YIL HAPİS CEZASI

Tutuklu yargılanan Hakan ve Sebahat A. çifti hakkında 'cinsel saldırı' suçundan 12'şer yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl, 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2'şer yıl ve 'şantaj' suçundan 1'er yıl olmak üzere 21'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Çift hakkında 'iyi hal' indirimi de uygulanmamıştı.

'YARIN YOK BU GECEYİ YAŞAYACAĞIZ, BEN ZORLA OLSUN İSTEMİYORUM'

Mahkeme, sanıklara verilen cezanın gerekçesini açıkladı. Kararda, dosyaya giren video kaydındaki konuşmalara da yer verildi. Kararda, "Sanıkların Z.M'yi cinsel amaçla alıkoydukları, Z.M'nin kabul etmemesi üzerine darp ettikleri, Z.M'nin kendisini savunamayacak kadar sarhoş olduğu, rızası olmaksızın cinsel saldırıda bulundukları, Sebahat'in bu anları video kaydına aldığı, sanıkların 'Dünyanı tersine çeviririm, sen sıkıntı yaparsan bizde sana, farklı gelecek olursan bende sana çok farklı gelirim', 'Yarın yok bu geceyi yaşayacağız, ben zorla olsun istemiyorum' diyerek tehdit ettiği, Z.M'nin evden ayrılmak istediği ancak sanıkların buna izin vermediği, 'Çıplakken videonu aldık, bunu her yere yayarız' diyerek şantaj yaptıkları, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, Hakan'ın soruşturma aşamasında Z.M'ye yönelik cinsel bir eylemenin olmadığını söylediği ancak silinen fotoğraf ve videoların dosyaya girmesi üzerine yargılama aşamasında Z.M. ile önceye dayalı ilişkisinin olduğunu, birçok kez ilişkiye girdiğini, zorla cinsel eylemle bulunmadığını, olay gecesi eşi ve Z.M ile birlikte grup halinde ilişkiye girdiklerini, Sebahat ise alkolün etkisiyle yaşananları hatırlamadığını söylediği, Z.M.'nin bedeninde ve kıyafetlerinde sanıkların DNA'larının olduğu, savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör