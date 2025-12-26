Genç kadını katledip çöp poşetine koymuştu: O cani tutuklandı!

"Eşimle mutluyduk. Eşim bana 'Dışarı çıkabilir miyim?' diye mesaj attı. Ben de ona çıkabileceğini ve nereye gideceğini yazdım. O da bana, arkadaşının yanına gideceğini kısa bir süre içerisinde döneceğini yazdı. Ve bana eve ne zaman döneceğimi sordu, ben de ona 2 saat içerisinde işinin biteceğini söyledim. Bu konuşmalar 23 Aralık saat salı günü saat 15.30 civarlarında oldu. En son telefonla görüştüğümde saat 15.38'di. Ondan sonra eşim Şehitlik dört yola doğru geldiğini söyledi. Et ve Süt Kurumu'nun orasına arkadaşının gelip onu araçla alacağını söyledi. Ondan sonra ben eşimin dört yolda bulunan taksi durağındaki taksiye bindiğini fark ettim. Ondan sonra ben eşim bana arkadaşının gelip onu alacağını söylediği için onu utandıracak, gücendirecek bir cümle kurmamak için hemen aramadım. Takside şoför tarafına oturduğunu görmüştüm. Bir süre sonra eşimi aradım ama telefonuna ulaşamadım. Önce mesaj yoluyla yazdım. İnternetin açık olmadığını görünce panikledim. Normal aradım. Kendisine hiçbir şekilde ulaşamadım. Ben de daha çok şüphelenmeye başladım. Yerimde duramıyordum. Orada kahvede oturmuştum. Kahvede çıktıktan sonra yani eşim taksiye bindikten sonra 2-3 saat kahvede oturdum. Kendisine ulaşamayınca sıkıntı yapıp dışarı çıktım.