Haberler Yaşam Haberleri Genç kadını taciz eden karı-kocaya 21’er yıl hapis
Giriş Tarihi: 17.07.2026

Genç kadını taciz eden karı-kocaya 21’er yıl hapis

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Genç kadını taciz eden karı-kocaya 21’er yıl hapis
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Konya'nın Kulu ilçesinde 1 yıl önce diş kliniğinde çalışan Z.M.'yi (30) davet ettikleri evlerinde enerji içeceğinin içerisine alkol koyup kendinden geçtikten sonra cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla tutuklu bulunan kliniğin müdürü Hakan A. (49) ve karısı Sebahat A. (46) hakkında mahkeme kararını verdi. Karı-koca 'cinsel saldırı' suçundan 12'şer yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl, 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2'şer yıl ve 'şantaj' suçundan 1'er yıl olmak üzere 21'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanıklara 'iyi hâl' indirimi uygulamadı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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