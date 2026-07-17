Genç kadını taciz eden karı-kocaya 21’er yıl hapis

Konya'nın Kulu ilçesinde 1 yıl önce diş kliniğinde çalışan Z.M.'yi (30) davet ettikleri evlerinde enerji içeceğinin içerisine alkol koyup kendinden geçtikten sonra cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla tutuklu bulunan kliniğin müdürü Hakan A. (49) ve karısı Sebahat A. (46) hakkında mahkeme kararını verdi. Karı-koca 'cinsel saldırı' suçundan 12'şer yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl, 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2'şer yıl ve 'şantaj' suçundan 1'er yıl olmak üzere 21'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanıklara 'iyi hâl' indirimi uygulamadı.