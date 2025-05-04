Genç kadının önce işyerini yaktılar, sonra kurşunladılar! Tehdit edilen kadın şikayetçi oldu

İstanbul Pendik'te 7 ay önce güneş enerjisi sistemleri satan bir iş yeri açan genç girişimci Kübra Yağcı (28) saldırganların hedefi oldu. İlk saldırı 13 Nisan günü gece saatlerinde iş yerine molotofkokteyli atılmasıyla başladı. Komşularının arayarak "Dükkanınız yanıyor, acil gelin" demesi üzerine apar topar dükkana gelen genç kadın gördüklerine inanamadı. Yaşadığı ilk olayı endişeyle anlatan Yağcı, "Esnaf ve vatandaşlar yangını söndürmüştü. Alevler binaya da sıçrayabilirdi. İnsanlar uykularında ölebilirdi." Dedi. O olaydan yalnızca 4 gün sonra bu kez de silahlı saldırganlar devreye girdi. İddiaya göre, motosikletli bir kişi gözcülük yaparken diğeri silahını çıkararak iş yerine peş peşe kurşun sıktı. Saldırı sonrası tehdit mesajları gelmeye devam etti.

"1 MİLYON LİRALIK CEZA KESTİM"

Durumun her geçen gün daha da ciddileştiğini hatta tehdit mesajları aldığını dile getiren Kübra Yağcı, "Üçüncü kurşun kime gelir acaba? Şeklinde bir mesaj aldım. Sonra 'Dükkanını kapat, burada iş yapamazsın. Ceza olarak da 1 milyon liralık fatura kestim.' yazan bir mesaj daha geldi. Bir başka mesajda ise 'Bu sefer gece değil, gündüz geleceğiz. Bu kez tekerlekli sandalyeyle mi gezersin, ölür müsün bilemem.' diyordu. Beni kadın olduğum için savunmasız görüyorlar. Kadın olduğum için burayı kapatıp gitmem mi gerekiyor? Yoksa bir can mı gitmesi gerekiyor?' yazıyordu." Şeklinde konuştu. Yağcı, saldırıların arkasında rakip bir firmanın olabileceğini iddia etti. İlgili kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.