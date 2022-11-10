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Giriş Tarihi: 10.11.2022 16:43 Son Güncelleme: 10.11.2022 17:04

14 yaşındaki Fidan beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı... Cesedi portakal bahçesinde bulunmuştu

Genç kız beyaz gelinlikle Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı. Hatay’ın Erzin ilçesinde, 5 gündür aranan ve en son portakal bahçesinde cesedi bulunan Şanlıurfalı Fidan Tunç (14), Suruç ilçesinde tabutuna konulan gelinlikle gözyaşları arasında toprağa verildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
14 yaşındaki Fidan beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı... Cesedi portakal bahçesinde bulunmuştu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Hatay'ın Erzin ilçesine yerleşen Tunç ailesinin kızları Fidan Tunç, iddiaya göre 5 gün önce bir portakal bahçesinde çalıştığı esnada ortadan kayboldu.

Ailenin kayıp başvurusu üzerine bölgede yapılan arama çalışmaları sonucunda Fidan Tunç (14) Karahöyük mevkisindeki Botaş yolu üzerinde başka bir narenciye bahçesinde ölü olarak bulundu.

Fidan Tunç'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından Erzin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Burada otopsisi tamamlanan genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi. Karayoluyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Kara Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirilen Tunç'un cenazesinde yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Beyaz genlinliğin konulduğu tabuttu omuzlayan yakınları, uzun süre ağıt yakarak gözyaşlarına boğuldu. Ölen Fidan Tunç'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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14 yaşındaki Fidan beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı... Cesedi portakal bahçesinde bulunmuştu
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