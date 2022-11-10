14 yaşındaki Fidan beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı... Cesedi portakal bahçesinde bulunmuştu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Hatay'ın Erzin ilçesine yerleşen Tunç ailesinin kızları Fidan Tunç, iddiaya göre 5 gün önce bir portakal bahçesinde çalıştığı esnada ortadan kayboldu.
Ailenin kayıp başvurusu üzerine bölgede yapılan arama çalışmaları sonucunda Fidan Tunç (14) Karahöyük mevkisindeki Botaş yolu üzerinde başka bir narenciye bahçesinde ölü olarak bulundu.
Fidan Tunç'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından Erzin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Burada otopsisi tamamlanan genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi. Karayoluyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Kara Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirilen Tunç'un cenazesinde yakınları gözyaşlarına boğuldu.