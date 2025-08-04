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Giriş Tarihi: 5.8.2025

Genç kız girdiği gölette boğuldu

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Genç kız girdiği gölette boğuldu
Elazığ'da serinlemek için Hazar Gölü'ne giren Kübra Doğan (22) boğuldu. Olay, Sivrice ilçesinde meydana geldi. Serinlemek için göle giren genç kız bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşların kıyıya çıkarttığı Doğan, ambulansla hastaneye sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada, Afyonkarahisar'da da serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki iki çocuk boğuldu. İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde gölete giren Ali Ayaz Kaya ile Muhammed Emin Öztürk, bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine giden ekipler, iki çocuğun cansız bedenine ulaştı. Beldeyi yasa boğan olayda hayatını kaybeden iki minik beden, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Genç kız girdiği gölette boğuldu
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