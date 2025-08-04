Genç kız girdiği gölette boğuldu

lazığ'da serinlemek için Hazar Gölü'ne giren Kübra Doğan (22) boğuldu. Olay, Sivrice ilçesinde meydana geldi. Serinlemek için göle giren genç kız bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşların kıyıya çıkarttığı Doğan, ambulansla hastaneye sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada, Afyonkarahisar'da da serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki iki çocuk boğuldu. İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde gölete giren Ali Ayaz Kaya ile Muhammed Emin Öztürk, bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine giden ekipler, iki çocuğun cansız bedenine ulaştı. Beldeyi yasa boğan olayda hayatını kaybeden iki minik beden, cenaze namazının ardından toprağa verildi.