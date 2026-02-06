Genç kız IBAN kurbanı oldu

Adana'da yaşayan Özlem Develi iddiaya göre, 2023 yılında dershaneye giderken tanıştığı M.D. ile arkadaş oldu. M.D., genç kızın güvenini kazanıp, "Ben ticaret yapıyorum. Hesaplarım bloke oldu, banka hesabını kullanabilir miyim?" teklifinde bulundu. Bir süre sonra genç kız, dolandırıcılık suçlamasıyla polis merkezine çağrıldı.

Bu sırada M.D.'nin hesap kapatılmadan önce sosyal medya platformlarından çekiliş düzenleyip, kazanan kişilerden para talep ettiği ortaya çıktı. Parayı ödeyen ancak çekilişten kazandığı ürünleri alamayan kişiler ise Özlem Develi hakkında şikayetçi oldu. Genç kız, 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Genç kız cezaevine götürüldü. Baba Ahmet Develi, "Gerçek suçlu dışarıda geziyor, benim kızım ise cezaevinde suçsuz yere yatıyor. Biz yandık başkaları yanmasın" diye konuştu. -