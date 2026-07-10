Genç kızı hayattan koparan dolmuşçu alkollü çıktı

Adana'da, Mehmet Leventerler'in kullandığı ve içinde yolcu bulunmayan dolmuş, salı günü yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ümmü Elsun'a (22) çarptı. Savrulan Elsun, asfalt zemine düşerek yaralanırken şoför ise durmadan yoluna devam etti.

Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elsun, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alınan Leventerler'in, kaza sırasında 2.63 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İfadesinde, "Araca yakıt almaya gidiyordum. Yayayı görünce frene bastım ancak duramayıp çarptım. Korktuğum için kaçtım" diyen Leventerler, sağlık kontrolüne götürülürken ise "Alkollü değildim. Çarptıktan sonra durdum, kaçmadım" dedi. Tutuklanan Leventerler'in ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken 'alkollü araç kullanma' ve 'olay yerini terk etme' suçlarından 100 bin lira para cezası kesildi.